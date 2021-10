Ibai amenaza seriamente: "Me voy a ir de Twitch"

El vasco está "cansado" de normas absurdas como las que sufrió esta semana una sanción, y cree que será por "cosas pequeñas" por las que acabe diciendo basta. Se podrían contar con los dedos de una mano las veces que hemos visto cabreado a Ibai en directo. Bonachón y buenrollero por naturaleza, tiene que pasar algo muy serio para acabar con su paciencia: "No me cansa echar horas, no me cansa que me llames gordo, no me cansa bajar de audiencia... pero las mierdas que se convierten en bolas gigantescas, te lo juro que eso me cansa muchísimo".