Ian Gibson: “Como hispanista sueño con una República Federal de España”

El hispanista, de visita en Astorga, se ha referido a la situación que atraviesa España y a la crisis abierta en Cataluña: "Estoy fascinado por este país y decepcionado por la situación actual. El tema catalán es muy decepcionante para mí como hispanista, España es un país que la gente ama y no lo queremos ver dividido. Pensaba que teníamos una solidez, pero me parece que no"