La IA no te va a quitar el trabajo por el momento. Te va a dar el de tu jefe

La programación es un laboratorio de lo que la IA traerá a todas las oficinas. Si los agentes pueden decidir qué y cómo escribir código, ¿qué sentido tiene que los humanos lo hagan? GitHub arroja luz sobre qué puede ocurrir ahora
Sencillamente la ia si va a hacer el trabajo que antes hacias. mejor mas rapido mas eficiente y en 3 turnos 24/7
Al final los humanos se mediran por su consumo como ahora se miden por el trabajo que desempeñan muchas veces.
Habra quien tenga dinero para consumir mas, pero el problema esta en esa gran masa que no tendra trabajo y tiene que consumir igual.
