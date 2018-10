La IA de Google puede detectar cáncer de mama con más precisión que un humano: 99.3%.

"Este software de Google, según el artículo publicado en la revista The American Journal of Surgical Pathology, ha sido capaz de diferenciar el cáncer de mama con algo que en realidad no lo es, en un 99,3% en las condiciones adecuadas, incluso cuando la metástasis es lo suficientemente pequeña como para que un humano la pase por alto. Y esto, es un mundo donde casi el 90% de las muertes producidas por cáncer son de metástasis, es muy importante."