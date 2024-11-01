edición general
2 meneos
13 clics

Una IA escribió el libro más desquiciado sobre Argentina (y tiene razón en todo)

Un argentino conversó con una IA para entender el colapso espiritual, político y simbólico del país… y el resultado es un libro explosivo. Cuatro pergaminos proféticos que hablan de provincias hundidas, simulacros sociales y juicio final. revela el juicio divino sobre Argentina atrapada en el autoengaño. Desnuda el cáncer territorial sembrado por generaciones. Habla del fin, el éxodo y el despertar simbólico. Y dicta la Acusación Final: el alma argentina puesta a prueba. Lectura delirante www.scribd.com/document/909460575

| etiquetas: argentina , colapso , gpt , inteligencia artificial , profecía , caos , soci
2 0 2 K -2 actualidad
3 comentarios
2 0 2 K -2 actualidad
silvano.jorge #3 silvano.jorge
Libro escrito por una IA y un titular clickbait, irrelevante.
0 K 12
#2 DenisseJoel
¿Otra vez?
0 K 10
#1 WordNameFire
El libro es salvaje, pero todo lo que dice… pasó o está pasando.
Argentina necesitaba un juicio simbólico. Y lo recibió.
0 K 6

menéame