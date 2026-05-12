Una IA consigue que las baterías de los coches eléctricos duren hasta un 23% más

Un grupo de investigadores ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial capaz de adaptar la carga rápida al estado real de la batería; el objetivo es reducir el desgaste sin aumentar los tiempos de espera; una tecnología que podría llegar mediante simples actualizaciones de software.

| etiquetas: ia , inteligencia artificial , baterías , coches electricos
jonolulu #1 jonolulu
A cualquier cosa llaman IA
#2 yokitolakaka
#1 switch case:
≤20 {0xa9} limit charge to X..
≥20 {0xa9} LIMIT charge to Y...


Y así... Comprobando la temperatura de la manguera y la batería del coche... No hay más...
