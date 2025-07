I’m sorry seems to beeee the hardest wooord (ENG/CAS)

Acabo de volver de un restaurante en Port Adriano, Mallorca. Fuimos a cenar en familia y acompañé a mi hijo de nueve años a la zona pero me quedé afuera. Era tarde, el restaurante ya casi vacío, y al principio no me preocupé por la demora —a veces se distrae, se toma su tiempo— pero pasados unos minutos empecé a notar que algo no iba bien.