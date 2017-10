Hüzün, la palabra turca que define lo que sentimos ante la crisis catalana

¿Solo sentimos aquello a lo que podemos poner nombre o los sentimientos están por encima del lenguaje? Los filósofos están divididos. Una corriente cree que aquello que no podemos nombrar no existe (...) otra corriente lo niega. ¿cómo podemos definir la mezcla de tristeza, preocupación e indignación que siente la sociedad española ante la crisis que se vive en Cataluña? En castellano no tenemos una palabra que aluda a esta sensación. En Turquía, en cambio, sí: el hüzün.