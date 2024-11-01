Huyen por la AP-7 y abandonan un coche cargado de armas de guerra: Mossos encuentra 12 fusiles de asalto AK-74

Peligroso hallazgo esta noche en la AP-7. Los Mossos d'Esquadra han intervenido doce fusiles de asalto modelo AK-74, pariente de las famosas AK-47, en un vehículo que han podido interceptar en esta carretera en el norte del país, según ha podido saber ElCaso.com.
| etiquetas: mossos , armas de guerra , ak-47 , coche abandonado
Que Europa se iba a ver inundada de armas robadas al ejército cuando un país inicia golpes de Estado y guerras civiles, como Ucrania en 2014, es algo que los rojos, antieuropeos, comunistas, putinejos, hijos de Putin, advertimos sobradamente. Los OTANistas, sin embargo "a por ellos, oooeee, a por ellos, oeeee, a por ellos, oeeeeee, a por ellos e-o-eeeee" celebrando el Golpe Maidanero, las Operaciones Antiterroristas, el Batallón Azov y la bravura de los guerreros ucranianos que van a vencer a Rusia (recordemos: 2014).
Pues ale, toma bandas criminales con fusiles automáticos.
No se podía saber. No se sabe cómo ha podido pasar.