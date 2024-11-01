El huracán Melissa azota Jamaica como la tormenta más fuerte de su historia registrada

edición general
El huracán Melissa estaba listo para azotar Jamaica el martes como una tormenta catastrófica de categoría 5, la más fuerte que ha golpeado la isla desde que se comenzaron a llevar registros hace 174 años. Se esperaba que la tormenta tocara tierra temprano el martes y cruzara diagonalmente la isla, entrando cerca de la parroquia de St. Elizabeth en el sur y saliendo alrededor de la parroquia de St. Ann en el norte, según los pronosticadores.

