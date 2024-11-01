¡Hungry Caveman vs. The Ostrich: Una comedia prehistórica divertida!

Si buscas una animación corta y divertida que te haga sonreír en solo 15 segundos, “Hungry Caveman vs. The Ostrich” es la elección perfecta. Esta divertida historia sigue a un cavernícola hambriento que intenta cazar un avestruz en las montañas. Al inicio, el cavernícola lanza su lanza con todas sus fuerzas, pero el avestruz, con una agilidad impresionante, logra esquivarlo y escapar. La persecución continúa de manera emocionante y cómica, terminando con el pobre cavernícola resbalando y cayendo de cara al barro — ¡y todavía hambriento!
