Hungría baja el impuesto de sociedades al 9% y la recaudación fiscal aumenta

A finales de 2016, el primer ministro húngaro Viktor Orbán, anunció que su objetivo era dejar el tipo general del Impuesto de Sociedades por debajo del 10%. Las cuentas públicas confirman que la recaudación fiscal total no solo no se redujo, sino que aumentó a lo largo del año pasado en Hungría. De modo que la reducción de los impuestos a las empresas no parece haber golpeado la salud fiscal de la Hacienda del país.