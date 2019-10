El Another way film festival ofrece cada año largometrajes que ayudan al espectador a comprender lo que está pasando a escala planetaria y, además, le ayudan a tomar medidas para vivir de otra manera. Es el caso de The human element, un documental que retrata – gracias al arte y a la ciencia- los fenómenos meteorológicos extremos que están transformando la vida en la Tierra.