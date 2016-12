Humano o Máquina? Encuesta online para evaluar la capacidad de distinguir entre escritura humana o artificial

La Universitat Politècnica de València ha lanzado una encuesta online para distinguir entre escritura generada por humanos y escritura generada por máquinas (imitando el trazo de los humanos). En promedio, se observa que la gente no es capaz de distinguir entre uno u otro tipo. No obstante, se necesita una muestra poblacional mayor para poder analizar los datos desde un punto de vista estadístico. ¿Te atreves a participar? No te llevará más de medio minuto: se trata de hacer click en la opción que creas correcta. Tienes 10 intentos.