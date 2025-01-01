La huida de un oso en los Pirineos en mitad de la noche que ha terminado con dos jóvenes en el hospital

Dos jóvenes de 19 y 20 años terminaron hospitalizados el pasado sábado 9 de agosto tras una noche que prometía ser tranquila en las montañas de Ariège, en los Pirineos franceses. Lo que debía ser una escapada de vivac bajo las estrellas acabó en una caída de más de cinco metros después de que ambos salieran corriendo al creer que un oso se acercaba a su campamento.