Nada menos que cuatro décadas y media lleva Hugh Syme haciendo el arte para todos los discos de Rush, desde Caress of Steel (1975). Una relación equivalente a la de Storm Thorgerson con Pink Floyd y Roger Dean con Yes. ¿El secreto? La lealtad y la libertad para desviarse de la norma, dice Syme, en esta entrevista extensa. He aquí la historia de sus ventanas de poder.