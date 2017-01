Mattel se asoció con la empresa eslovena Maheno para fabricar una serie de máquinas de escribir infantiles aparentemente normales, pero que escondían la característica de poder escribir en código, de modo que los textos no podían leerse si no se poseía la tabla de descifrado u otra máquina. Pero lo llamativo es que era una función oculta que no siempre se descubría.