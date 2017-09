Las huellas dactilares son nombres de usuario, no contraseñas [EN]

Podríamos identificarnos por nuestra huella digital. Pero la biometría no puede, y absolutamente no debe, utilizarse para autenticar una identidad. Para la autenticación, necesitas una contraseña o frase de contraseña. Algo que puede ser elegido y cambiado independientemente. Una vez que tu huella digital está comprometida (y, sí, lo está, si has cruzado una frontera internacional o te han tomado las huellas), ¿cómo la cambias? ¿Entiendes por qué es una mala idea?