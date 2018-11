La huella de una década perdida: "Todo se justificó con la crisis"

La Cumbre Social, formada por más de 120 organizaciones, ha publicado su informe Una década perdida. Análisis de diez años de recortes en el que recoge los efectos de la crisis, muchos aún vigentes.Mª Carmen, de 63 años, sufrió los recortes en el subsidio de 52 años del Gobierno del PP: "El año pasado me cambiaron mis hijos el frigorífico. Son cosas que las tienes que hacer, pero es que no puedes".Ana Vargas afrontó hasta tres fechas de desahucio: "Solo espero que no me vuelva a pasar, ese miedo no se me quita. El saber que vienen mañana