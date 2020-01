HuelgaGeneral30E #U30GrebaOrokorra  

¿No veis necesidad? Claro, no bajáis la basura, no veis a la gente en los contenedores. No veis necesidad. ¿Ya vais a ver los lunes las concentraciones de pensionistas? ¿Dais alguna vuelta por las empresas para ver la conflictividad y los trabajadores en huelga? Vuestros indicadores bien. Pero que indicador ¿el del colesterol? Es necesario y es totalmente urgente salir el día 30 a la calle. Esta huelga es necesaria.