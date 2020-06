Huelga en las Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid por la falta de medidas contra el covid-19

"Somos conejillos de Indias", dice Ángela Santos, directora de la EOI de Carabanchel. "No nos están dando el apoyo de material y logístico que necesitaríamos, pero como todavía no sabemos con qué nos vamos a encontrar...". La Consejería pidió a las escuelas que solicitaran a los alumnos confirmación de asistencia a los exámenes. "Calculo que no van a venir tantos alumnos y es una cosa que vamos a poder manejar. Pero la Consejería lo ha dejado todo a nuestra responsabilidad", añade Santos.