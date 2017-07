El Hueco, el barrio a unos pasos del mausoleo del Che no tiene ni nombre, ni agua, ni comunicación

Una manzana envuelta en un arrabal de matas y árboles que crecen en un fango escamoso. No hay calles, solo un trillo de tierra que se desmarca de la hierba alta y va de puerta en puerta. Los carteros no van a entregar los correos postales porque no hay direcciones. La empresa de comunales no pasa a recoger la basura ni poda los árboles y por eso los pocos cables que hay en el barrio viven enredándose con las ramas y haciendo cortes eléctricos. La empresa eléctrica no puede ir a un lugar que no existe (legalmente).