Huawei no planea vender la sección de móviles, seguirá haciendo móviles de gama alta [inglés]

Huawei emitió un comunicado a los medios chinos anunciando que la compañía no tiene planes de vender su negocio de telefonía móvil y que continuará construyendo teléfonos de alta gama. Sin embargo, la declaración no detalla cómo sucederá eso. Actualmente, la compañía no tiene una fuente de chipsets para sus modelos insignia: HiSilicon está excluido de las fábricas de TSMC, Qualcomm y MediaTek no pueden vender chips a Huawei.