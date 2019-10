¿Hoy también comeremos símbolos?

Triste pensamiento, ¿verdad? ¿Es lo simbólico innecesario, superfluo, inútil, vacío…? No, no, no… y mil veces no. Soy físico teórico, aficionado a la filosofía y al arte… imagínate hasta qué punto amo los símbolos. Nuestra propia comunicación se basa en la simbología, en la abstracción, en representar realidades externas o vivencias internas mediante sonidos o grafías. Quizá podría decirse que nuestra parte más humana reside en esa vida y en ese mundo simbólico en el que nos representamos a nosotros mismos y al mundo.