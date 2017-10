Si hoy mismo me llaman, yo voy. Solamente pido que no nos pongan condiciones  

"Estamos dispuestos a una mediación. Si hoy mismo me llaman, yo voy", afirma el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que considera que el Parlament debe aplicar la Ley de Referéndum tras los resultados del 1-O. "Nos lo hemos ganado. No hay otra opción", añade. Puigdemont cree que no reconocer el problema político existente es un claro error. El Govern de Puigdemont se siente respaldado tras el 1 de Octubre con aplausos en el Palau de la Generalitat para un president que reconoce la validez del referéndum.