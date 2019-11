Hoy, los ERE

El caso de los ERE, junto al caso Gürtel, constituyen el escenario de la gran batalla PSOE-PP del bipartidismo en torno a la corrupción,y que se ha librado no solamente en las salas de los tribunales,en los parlamentos,los foros políticos y en todos los medios de comunicación. Desde mi punto de vista estamos ante un asunto que desde luego tiene una carga de responsabilidad política fortísima sobre Griñán y sobre Chaves porque no cortaron o no supieron detener o no controlaron un episodio o una cadena de episodios de irregularidades gravísimas.