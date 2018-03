Júlia Manresa, periodista del diario Ara: "Hoy Florentino Pérez me ha 'acariciado' la cara para responderme a una pregunta en rueda de prensa como si fuera otra de sus múltiples propiedades. Me indigna casi de igual manera ver que no he sido capaz de reaccionar, como en muchas otras ocasiones en que el machismo y el paternalismo interfieren en mi vida y profesión. Luchar contra el machismo también significa darse cuenta que está en nuestras propias conductas y estructuras mentales."