De acuerdo con el lore del manga escrito e ilustrado por Nakaba Suzuki, Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins), el 1 de julio se celebra el cumpleaños de Escanor, uno de los personajes principales de la franquicia también conocido como el “León del Orgullo“. La cuenta oficial de Twitter no publicó ninguna actualización al respecto, pero los fanáticos si recordaron al personaje con ilustraciones y el hashtag #エスカノール誕生祭2021