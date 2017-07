No hay duda de que si había que elegir una fecha para el rock, el 13 de julio está justificadísimo. Ese día de 1985 se produjo la mayor concentración de grandes estrellas de la música en dos escenarios. Queen, U2, Eric Clapton, The Who y un sinfín de estrellas participaron en un concierto simultáneo en Londres y Filadelfia para recaudar dinero contra la hambruna en países africanos como Somalia y Etiopía.