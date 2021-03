Hoy 21 de Marzo, Día Mundial del Síndrome de Down: Siete cosas que debes saber

Desde 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Esta iniciativa surge de la voluntad de generar una mayor conciencia pública sobre la dignidad y valía de las personas con una discapacidad intelectual y promover su autonomía en una sociedad diversa. El síndrome de Down es una alteración genética que afecta a 1 de cada 1.000 recién nacidos. Gracias a los avances médicos, tecnológicos y sociales la calidad de vida y la salud de las personas con síndrome de Down ha mejorado...