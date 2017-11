House of cards continuaría sin su protagonista

House of Cards podría estar a punto de dar un cambio radical. Netflix y la productora Media Right Capital (MRC) suspendieron el rodaje de la sexta y última temporada de la serie después de que Kevin Spacey fuera acusado de acoso sexual. En ese momento no se especificó si se retomaría la producción de House of Cards aunque, según afirmaron fuentes cercanas al servicio de streaming, los últimos capítulos podrían emitirse sin el personaje de Frank Underwood.