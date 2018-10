¿Y si los hoteles libres de niños fuesen una auténtica locura?

El verdadero problema es que los antiniños ven a los niños como objetos a adquirir. Como cosas que podrían haber tenido, pero han elegido no tener. No quieren entonces soportar que esas cosas ruidosas e infinitamente demandantes que los proniños sí han elegido soportar, interfieran en sus propias elecciones vitales: la relajada estadía vacacional en un hotel o una cálida velada de cena y conversación con amigos en un restaurante apacible. Lo que los antiniños no ven es que los niños no son meros objetos equiparables a otras propiedades.