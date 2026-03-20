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Hospitalizado muy grave en la UCI por tétanos un joven cuya familia rechaza las vacunas
El menor, de 17 años y residente en Cataluña, contrajo la infección por las heridas de una caída en la que sufrió una fractura.
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:
uci
,
vacunas
,
tétanos
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hospitalizado
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menor
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cataluña
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#2
Leclercia_adecarboxylata
*
Pues una vez absorbida la toxina, poco se puede hacer. La antitoxina (anticuerpo antitetánico) la neutraliza pero una vez que la toxina llega al sistema nervioso central, solo queda el tratamiento de soporte, básicamente controlar los espasmos musculares y ventilar. El pronóstico es sombrío.
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#3
Gry
Cuando era pequeño cada vez que me hacía un corte algo profundo en el campo me llevaba una inyección antitetánica de propina.
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#8
neo1999
#3
A mí hace más de 20 años me pusieron una inyección (me llevé un corte) y me dieron una cartulina de recordatorio para volver a los 10 años.
Conservé la cartulina y volví pasados 10 años y me dijeron que eso ya no se hacía de esa forma. Que me la darían de nuevo en caso de que fuese necesario.
Me quedé en shock, la explicación me pareció bastante peregrina.
0
K
11
#15
Tronchador.
#8
La ciencia cambia con las evidencias. Ahora se pone si han pasado diez años de la última vez que te la pusieron solo si te has hecho un corte con metal y/o suciedad. Ya no pasa como le pasaba a
#3
, ahora no le hubiesen puesto tantos chises...
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#13
Verdaderofalso
*
#7
en España con 17 años puedes sin el permiso de tus padres vacunarte
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#1
Verdaderofalso
*
No tendrá un amigo llamado Darwin?
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#7
oceanon3d
#1
Es solo un chaval de 17 años ... sus padres si se lo merecerían en todo caso.
Y todavía denunciaran al Hospital por haberle "pegados" en tetanos en el anterior tratamiento ... tiempo al tiempo.
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K
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#9
Eukherio
#7
La enfermera británica que mató a la hija diciéndole que lo mejor pal cáncer eran los enemas de café no tardó mucho en montarse una conspiración cuando murió. Todo el mundo decía que estaba empeorando cada día y ella creo que insistió en que estaba perfectamente hasta que se subió a una ambulancia o una mierda así.
Nunca faltarán los que no acepten la culpa de algo sean cuales sean las circunstancias.
0
K
8
#18
capitan__nemo
*
¿Se sabe si la familia rechaza las vacunas por pertenecer a alguna religion/secta en particular?
¿Le van a cobrar a la familia el tratamiento posterior por rechazar la vacuna?
Quiero decir que si acepta la vacuna, ese es el unico coste. Si la rechaza, ese coste se multiplica por todo el posible tratamiento posterior que tendrá que recibir por ponerse peor y hasta su posible muerte.
Lo mismo de la sectas ¿se sabe si esa familia recibe la influencia de determinados influencers, gurus,…
» ver todo el comentario
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K
19
#4
mandelbr0t
Pobre chaval que está sufriendo la ignorancia de sus padres.
Espero que salgas de esta. ¡Ánimo!
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#16
Tronchador.
#4
Difícil lo tiene.
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7
#10
Pixmac
Mientras no afecte a otras personas, que hagan lo que quieran. Si no se vacunan del tétanos, allá ellos.
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#11
mbcn
#10
si los perjudicados hubiesen sido los padres te lo compro, no el chaval ....
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6
#12
joseac
Yo hace unos años me corté en casa con un metro de esos de muelle metálicos, se me desarmó al cerrarlo y estaba todo oxidado por dentro, me fui directo al ambulatorio a vacunarme.... pensé "¿me voy a vacunar y quedo tranquilo o estoy los días de incubación acojonado pensando si puedo tener algún síntoma?", fuí y me quedé tranquilo. Conté allí lo que me había pasado y me la pusieron al rato.
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K
10
#5
astur365_628eed2f50e0f
Es menor de edad pero entiendo que ya es responsable de sus tratamientos, no ? Quicir , que el puede decidir si se administra las vacunas correspondientes
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#6
EISev
#5
en este caso está ya para morir, por desgracia
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#14
Tecar
Hay vacuna efectiva para el tétanos desde hace años y no es contagioso.
Así que no hay problema.
¡Circulen!
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K
7
#17
Tronchador.
#14
No he entendido.
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comentarios)
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Conservé la cartulina y volví pasados 10 años y me dijeron que eso ya no se hacía de esa forma. Que me la darían de nuevo en caso de que fuese necesario.
Me quedé en shock, la explicación me pareció bastante peregrina.
Y todavía denunciaran al Hospital por haberle "pegados" en tetanos en el anterior tratamiento ... tiempo al tiempo.
Nunca faltarán los que no acepten la culpa de algo sean cuales sean las circunstancias.
¿Le van a cobrar a la familia el tratamiento posterior por rechazar la vacuna?
Quiero decir que si acepta la vacuna, ese es el unico coste. Si la rechaza, ese coste se multiplica por todo el posible tratamiento posterior que tendrá que recibir por ponerse peor y hasta su posible muerte.
Lo mismo de la sectas ¿se sabe si esa familia recibe la influencia de determinados influencers, gurus,… » ver todo el comentario
Espero que salgas de esta. ¡Ánimo!
Así que no hay problema.
¡Circulen!