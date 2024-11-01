Los hospitales de Ayuso marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar

El análisis de más de cuatro millones de contratos menores, sujetos a los mínimos controles y pensados para comprar productos de poco valor, muestra troceos de miles de compras y el uso de descripciones genéricas que no permiten rastrear qué se está comprando exactamente
| etiquetas: madrid , corrupcion
Aunque a meneame se le va la olla y dice que se publicó hace 6 minutos ; mira los comentarios
Creo que los de "publicado: hace x minutos" se refiere al tiempo que lleva en portada
PD: Disculpa la mención!
Ojala fuera solo unos sobres para que el caranchoa de turno se compre otro piso para especular con sus ciudadanos.
Entre 2016 y 2024, son 2920 días; sale a 1370 contratos al día. Luego los números bailan un poco porque en muchos casos habla de números que nunca superan los 10k en todo ese periodo de tiempo, es decir que debería haber 2900 agentes únicos (hospitales, agencias de la comunidad, empresas, etc). Algo no cuadra.
Aún así la infografía está muy chula y a mi me parece que esto son indicios suficientes para presentar una querella, pero bueno, eldiario sabrá si prefiere llevarse el tanto de hacer periodismo o si le vale con "soltar quizáses" y que cada uno se lo crea o no según su sesgo ideológico.