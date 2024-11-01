edición general
Los hospitales de Ayuso marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar

Los hospitales de Ayuso marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar

El análisis de más de cuatro millones de contratos menores, sujetos a los mínimos controles y pensados para comprar productos de poco valor, muestra troceos de miles de compras y el uso de descripciones genéricas que no permiten rastrear qué se está comprando exactamente

Macadam #9 Macadam *
#8 Esteee, no. Esta está enviada hace 25 minutos, la que indico a las 6:26 am
Aunque a meneame se le va la olla y dice que se publicó hace 6 minutos xD; mira los comentarios
cocolisto #8 cocolisto
#7 La que tú señalas es la duple.
Thornton #3 Thornton
¡Libertaz para contartar a quien les sale de los muñones!
BARCEL0NÍ #12 BARCEL0NÍ
#11 la otra dice 'publicado: hace 14 min'
Macadam #13 Macadam *
#12 Mira la hora de los comentarios de la otra. Ahora, si no quieres cerrarla, allá tú ;)

Creo que los de "publicado: hace x minutos" se refiere al tiempo que lleva en portada
BARCEL0NÍ #14 BARCEL0NÍ
#13 ok como la cierro?
Macadam #15 Macadam
#14 Si se te ha pasado el tiempo, pídelo a algún @admin
BARCEL0NÍ #16 BARCEL0NÍ
#15 como lo pido? y gracias por adelantado :->
Macadam #17 Macadam
#16 Aprovechando que @Thornton andaba por aquí, creo que puede cerrarla al tener 20 de karma


PD: Disculpa la mención!
fareway #2 fareway
Sí pero esos 500€ de la caja del PSOE sin saber de dónde son...
Thornton #4 Thornton
#2 ¡Luis, se fuerte! (M. Rajoy) :-D
Mark_ #10 Mark_
En casi todos los artículos que leo hay una cosa con la que no cuentan de estos piratas y ladrones, y es que crean unos entramados y unas redes clientelares tan potentes y tan amplias que a la hora de juzgarlas tardarían años y años en ponerlo todo en orden. Cuanto más complejo todo, más intrincado, más rebuscado y más mierda se pueda meter, mejor.
Dene #1 Dene
sobres!! sobres!!!
Wachoski #6 Wachoski
#1 hoy por hoy,... sin reformas contra la corrupción/traición,.. casi que me la suda, por que el daño real es en los presupuestos, es en las estadísticas, para presentar el gasto sanitario como algo que no podremos mantener, y menos con la calidad que tiene y blablablabla .... hasta el día que tengan apoyo suficiente para cargárselo del todo.

Ojala fuera solo unos sobres para que el caranchoa de turno se compre otro piso para especular con sus ciudadanos.
Andreham #5 Andreham *
Cuatro millones de contratos menores... son un buen porrón.

Entre 2016 y 2024, son 2920 días; sale a 1370 contratos al día. Luego los números bailan un poco porque en muchos casos habla de números que nunca superan los 10k en todo ese periodo de tiempo, es decir que debería haber 2900 agentes únicos (hospitales, agencias de la comunidad, empresas, etc). Algo no cuadra.

Aún así la infografía está muy chula y a mi me parece que esto son indicios suficientes para presentar una querella, pero bueno, eldiario sabrá si prefiere llevarse el tanto de hacer periodismo o si le vale con "soltar quizáses" y que cada uno se lo crea o no según su sesgo ideológico.
