El Hospital Río Hortega de Valladolid podría ser clave en el tratamiento Covid a nivel mundial

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid se ha colado en la lista mundial de centros que utilizan la técnica ECMO, el último recurso para pacientes con disfunción respiratoria grave que no responden a otro tratamiento, y que podría ser clave en enfermos Covid. No obstante, se trata de un sistema que sólo deberían aplicar centros con equipos muy especializados y con experiencia, según recoge la revista The Lancet en un artículo que acaba de publicar.