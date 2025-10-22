edición general
8 meneos
75 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
HORROR: Una niña de 10 años fue violada afuera de un hotel para inmigrantes irlandeses

HORROR: Una niña de 10 años fue violada afuera de un hotel para inmigrantes irlandeses

HORROR: Una niña de 10 años fue violada afuera de un hotel para inmigrantes irlandeses

| etiquetas: mentiras , milongas , falsedades
6 2 7 K 4 actualidad
11 comentarios
6 2 7 K 4 actualidad
jonolulu #4 jonolulu
Un askenazi de Calgari (Canada) con el pseudomedio www.MigrantReports.com sobre inmigrantes en Irlanda. Bazofia pura

El chiste se cuenta solo
1 K 23
SegarroAmego #7 SegarroAmego *
#4 www.infobae.com/america/mundo/2025/10/22/seis-detenidos-en-dublin-tras

Hotel de solicitantes de asilo. Efectivamente, el chiste se cuenta solo. Y obviamente, no se lo han tomado muy bien los irlandeses.
0 K 7
nanustarra #8 nanustarra
#4 Y entre los reporteros un antiguo francotirador del IOF.
0 K 6
wata #3 wata
Otro titular de mierda.
1 K 20
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

El titular es el de la noticia, en todo caso, culpa al origen.
0 K 20
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Putos católicos que no se integran :roll:
0 K 20
jonolulu #5 jonolulu
#1 El hotel no es para irlandeses, pero #0 no sabe traducir o ha puesto el titular para confundir
0 K 12
#11 Leon_Bocanegra
Las etiquetas ya tal.

Pensandolo bien, están a la altura de la "noticia"
0 K 9
#10 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
0 K 8
#2 Cincocuatrotres
El globalismo actúa en todos los países en los que gobierna, de la misma manera, es alucinante que hayan comprado un hotel con capacidad para 2000 personas, lo cuentan bien el el video
0 K 7
#9 Dexton
 media
0 K 6

menéame