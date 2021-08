Un "hormiguero" gigante y sostenible en plena Galicia interior

Un ganadero atrae a miles de visitantes a un municipio gallego de poco más de 5.000 habitantes después de crear una ruta que triunfa entre los especialistas de ocio familiar. El impulsor de este "vivero de insectos" situado en la parroquia de San Clodio de Aguiar, es un vitalista trabajador del agro que asegura que todo surgió "de casualidad", ya que Rodríguez Iglesias no pretendía "crear un parque infantil". "No tenía intención de hacer ninguna ruta ni nada parecido; hice una primera casa al lado de un lago, con ranas y todo, porque me parecía