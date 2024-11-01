Hormigas atrapadas durante años en un búnker nuclear soviético sobrevivieron de la manera más horrible [eng]

En los bosques del oeste de Polonia se encuentra una base nuclear soviética desmantelada, con dos búnkeres subterráneos donde alguna vez se guardó munición nuclear.

A principios de la década de 2010, los voluntarios comenzaron a visitar los búnkeres para monitorear la población de murciélagos en invierno, e hicieron un descubrimiento de otro tipo: una gran masa de hormigas de la madera (Formica polyctena) atrapadas en el suelo del búnker, sobreviviendo sin una reina ni ninguna de sus comodidades habituales.