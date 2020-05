Horace Grant llama mentiroso a Michael Jordan: "El 90% de 'The Last Dance' es mierda"

A Horace Grant, compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls entre 1987 y 1993, no le ha gustado mucho The Last Dance, la serie de Netflix que cuenta la historia de los grandes campeones de la NBA durante los años '90, porque cree que está llena de falsedades. “Es entretenida, pero los que estábamos allí como compañeros de equipo sabemos que más o menos el 90 % es mierda en términos de veracidad”. Grant considera que el "supuesto documental" solamente elogia a Jordan y menosprecia a todos los demás jugadores, incluido Scottie Pippen.