La hora de Sepúlveda: casi 700.000 euros recibidos de la corrupción que afectan a Ana Mato

El exalcalde y "exfuncionario" del PP tendrá que explicar los pagos de la Gürtel, los viajes regalados, la comunión de sus hijos, el Jaguar invisible... Floriano fue incapaz de explicar cuál era su sueldo ni sus funciones: “No le puedo concretar lo que hace Sepúlveda, ni cuánto cobra''.Lo que sí señaló Floriano es que no pensaban echar a Sepúlveda, con la surrealista excusa de que era “funcionario” del partido, una figura que no existe ni le protege de nada. “No hay razón objetiva para echarlo de su trabajo y por tanto no lo podemos hacer”..