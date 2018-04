La hora de la motivación y unificación de estilo de sentencias

Aunque lo que suele importar al litigante es el fallo y no la fundamentación, una queja frecuente de las sentencias se centra en su fuerza de convicción. En su capacidad para persuadir al lector del correcto manejo de hechos y derecho como antesala del fallo. Pero las quejas no faltan. A veces la queja es porque no razona, otras porque razona demasiado y en otras porque da respuesta a cosas distintas. En otras la queja es por razones gramaticales y de sintaxis, y en otras por errado manejo de la jerga jurídica.....