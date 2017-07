Si te preocupas mucho por lo que comes o cómo lo bajas también deberías prestar atención a cuándo lo haces. Cada vez tenemos más claro que nuestro reloj interno, tiene mucho que decir al respecto. ¿Alguna vez te has parado a pensar que el momento en el que comes influye en tu línea? Pues deberías. Y es que las últimas evidencias apuntan a que el momento de la ingesta, cuando comemos, es tan importante como lo que comemos y de qué manera lo hacemos.