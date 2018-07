En honor a Thanos, este subreddit va a expulsar a la mitad de su comunidad de casi 300.000 usuarios

Si no has visto 'Vengadores: Infinity War', de una vez te advertimos de spoilers sobre la trama si sigues leyendo este artículo. Y ahora, dejando eso a un lado, tenemos que decir que una cosa como esta probablemente solo la íbamos a ver en Reddit. Ahí, en una de las comunidades más grandes de Internet, alguien creó el glorioso subreddit r/thanosdidnothingwrong, que traducido es básicamente "Thanos no hizo nada malo", y con esto obviamente se refieren a cuando el "villano" de Infinity War hizo desaparecer a la mitad de los habitantes.