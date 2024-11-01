Honda cancela de golpe tres coches eléctricos y asume unas pérdidas de hasta 13.600 millones de euros

Cargarse estos tres modelos, que iban a fabricarse en Estados Unidos, ha obligado a Honda, por un lado, a revisar las previsiones financieras anunciadas previamente para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2026. Y por otro, a reorganizar su estrategia de cara a los próximos años. Honda llegó a la conclusión de que iniciar la producción generaría más pérdidas a largo plazo. En Estados Unidos, uno de sus mercados más rentables, la demanda de vehículos eléctricos se ha ralentizado debido a la relajación de las regulaciones sobre emisiones y combustibles fósiles y la eliminación de los incentivos federales.