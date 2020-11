Los hombres con pene pequeño cobran más, según un estudio

El tamaño no importa. En el sexo, eso está claro: porque en los sueldos sí, según un estudio que recoge el New York Post, hecho con una muestra de casi 1.000 hombres, que concluye que el tamaño del pene podría suponer una diferencia de hasta 30.000 dólares anuales. A favor de los que lo tienen pequeño, por eso. Los hombres que tenían el pene entre 17 y 20 centímetros de largo ganaban entre 35.000 y 50.000 dólares anuales. Los que tenían micropene de 7 u 8 centímetros no bajaban de los 76.000 dólares anuales.