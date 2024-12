¿Por qué los hombres no hablan sobre si quieren o no tener hijos? La conversación subterránea que solo presiona a las mujeres

La conversación sobre la paternidad está más viva que nunca entre quienes han tenido hijos, pero no es la más habitual entre hombres que todavía no lo han hecho o que no lo harán. Si la presión social sobre la maternidad es muchas veces insoportable para las mujeres alrededor de los 30 años, no parece que exista ese escrutinio sobre los hombres. En los grupos de amigos o entre compañeros que mantienen una relación profesional casi nunca se da una de las “conversaciones subterráneas” de las que habla la escritora Begoña Gómez Urzaiz.