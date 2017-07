Por qué los hombres matarán a las mujeres

No es ningún secreto, ni muchísimo menos un hecho novedoso o desconcertante, que gran parte de los agresores machistas sólo ejercen violencia sobre su mujer. Y que por eso las matan a ellas y no al vecino o a su jefe. Porque de eso va el machismo, de creerse en posesión de la mujer, de ejercer poder sobre ella: ella es mujer y él hombre, por lo tanto ella es menos que él. Es la prepotencia que sienten sobre las mujeres lo que hace que ejerzan violencia sobre ellas. Claro que muchos de ellos no tenían denuncia.