"Sé los hombres con los que se enrolla": Sarah Santaolalla saca del armario a Vito Quiles

El mensaje de Santaolalla acumuló 2,7 millones de visualizaciones y generó una cascada de respuestas de ambos lados. Vito Quiles rechazó la insinuación de ser gay y acuso directamente a la comunicadora de "usar la homosexualidad como un ataque hacia alguien". Y remató en un tuit: "A mí me gustan las mujeres, y además mucho".