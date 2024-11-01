"Sé los hombres con los que se enrolla": Sarah Santaolalla saca del armario a Vito Quiles

El mensaje de Santaolalla acumuló 2,7 millones de visualizaciones y generó una cascada de respuestas de ambos lados. Vito Quiles rechazó la insinuación de ser gay y acuso directamente a la comunicadora de "usar la homosexualidad como un ataque hacia alguien". Y remató en un tuit: "A mí me gustan las mujeres, y además mucho".
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Un comentario dentro de una crítica y montan un drama más por si fuera o no, cosa que es legítima, que de ser un acosador.
Si hubiera dicho, se las mujeres con las que se acuesta, y sin embargo no ha dicho quienes son, dirían lo mismo.
Vuestro intento, es patético pero visto el nivel del público...
Derechita de armario