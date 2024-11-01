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"Sé los hombres con los que se enrolla": Sarah Santaolalla saca del armario a Vito Quiles

El mensaje de Santaolalla acumuló 2,7 millones de visualizaciones y generó una cascada de respuestas de ambos lados. Vito Quiles rechazó la insinuación de ser gay y acuso directamente a la comunicadora de "usar la homosexualidad como un ataque hacia alguien". Y remató en un tuit: "A mí me gustan las mujeres, y además mucho".

| etiquetas: gay , , vito , quiles , armario
7 2 12 K -28 actualidad
7 comentarios
7 2 12 K -28 actualidad
#2 Cincocuatrotres
Oi a Vito Quiles y dijo que por suerte o por desgracia no era homosexual, algo que pertenece a su vida privada y que deja a la chica esta, bastante mal, no es de recibo que alguien que se pasea por las televisiones haga ese tipo de declaraciones, es caer bajo.
3 K 19
#7 Almirantecaraculo
#2 cual es el problema en ser homosexual o no? Estás proyectando amigo.
Un comentario dentro de una crítica y montan un drama más por si fuera o no, cosa que es legítima, que de ser un acosador.
Si hubiera dicho, se las mujeres con las que se acuesta, y sin embargo no ha dicho quienes son, dirían lo mismo.
Vuestro intento, es patético pero visto el nivel del público...
0 K 7
ThePetersellers #5 ThePetersellers
A veces, algunos, presuponemos a los homosexuales una mayor sensibilidad y humanidad. Son prejuicios. Como en todas partes hay de todo.
2 K 15
Magog #6 Magog
#5 para algunos es comodín, como Marlaska
1 K 20
Blackat #4 Blackat
Jo no falla ... estos fachas son todos del haz lo que yo digo pero no lo que yo hago .

Derechita de armario
0 K 10
#3 VFR
A Sarah Selevalaolla, otra vez.
3 K 3

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