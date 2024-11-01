edición general
Los hombres eligen a Roberto Leal, Xabi Alonso o David Bustamante como los españoles que mejor se conservan

Los españoles han hablado. Una edición más, y van 20, Men's Health presenta los datos de la mayor encuesta de cosmética masculina de España en el marco de los Premios Cuídate 2025. Al estudio de Men's Health España han respondido casi 8.000 hombres. ¿Qué harían los españoles si volvieran 20 años atrás? El 26% se apuntaría al gimnasio, el 15% no volvería a comer bollería, el 15% hubiera sido sexualmente más activo, el 12% hubiera dejado antes de fumar y de beber, el 10% hubiera empezado antes a ponerme cremas y el 1% nunca habría tenido hijos.

