Los hombres que corrijan a las mujeres por cualquier desacuerdo podrían enfrentar medidas disciplinarias según las nuevas reglas del Partido Verde (ENG)

Los hombres que corrijan a las mujeres por cualquier desacuerdo podrían ser llevados ante los tribunales, según los planes que está considerando el Partido Verde. Los líderes están considerando ampliar la definición de misoginia del partido hasta el punto de que "cualquier desacuerdo" podría llevar a que los hombres enfrenten sanciones.
| etiquetas: partido verde , medidas disciplinarias , desacuerdo
Quizás el problema esté en considerar feminista a quién propone medidas así, suponiendo que la noticia sea verdad.
Normal que las mujeres de izquierdas piensen que todos los hombres son depredadores sexuales. Su referente son los hombres de izquierdas, y claro, piensan que el resto de hombres son iguales.
El escándalo se basa en que unos abogados internos del Partido Verde advirtieron que un borrador de guía (que ni siquiera se aprobó) era demasiado ambiguo. Temían que el ejemplo de "ser corregida" pudiera interpretarse mal.
Pero oye, no os quiero cortar el rollo, que es domingo y es buen día para soltar bilis contra las feminazis que os oprimen.