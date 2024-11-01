edición general
Los hombres que corrijan a las mujeres por cualquier desacuerdo podrían enfrentar medidas disciplinarias según las nuevas reglas del Partido Verde (ENG)

Los hombres que corrijan a las mujeres por cualquier desacuerdo podrían ser llevados ante los tribunales, según los planes que está considerando el Partido Verde. Los líderes están considerando ampliar la definición de misoginia del partido hasta el punto de que "cualquier desacuerdo" podría llevar a que los hombres enfrenten sanciones.

Torrezzno #11 Torrezzno
#7 si nos ponemos filosóficos habría que redefinir el concepto de feminismo porque claramente hay una diferencia entre la definición y la práctica de este
ChatGPT #15 ChatGPT *
#11 Quizá sí sea feminismo, pero el problema es que nos han vendido que el feminismo busca igualdad. Igual que el machismo, no es una idea neutral. El machismo defiende privilegios de un lado; gran parte del feminismo actual (al menos el que hace ruido) defiende privilegios del otro. En ninguno de los dos casos el objetivo real es la igualdad entre personas, sino quién tiene la posición de poder. La igualdad no funciona por bandos.
Torrezzno #3 Torrezzno
Pero el feminismo es inclusivo me decían hoy por aquí
ChatGPT #7 ChatGPT
#3 el problema es llamarle a "eso" Feminismo....
#9 mcfgdbbn3 *
#3: ¿Es feminismo o hembrismo?

Quizás el problema esté en considerar feminista a quién propone medidas así, suponiendo que la noticia sea verdad.
JackNorte #10 JackNorte
#3 No se si aqui con los casos de acoso la ultima semana estamos como para dar ejemplos de igualdad. xD
#16 A3321
#10 los socialistas desde luego no xD

Normal que las mujeres de izquierdas piensen que todos los hombres son depredadores sexuales. Su referente son los hombres de izquierdas, y claro, piensan que el resto de hombres son iguales.
#12 A3321
#3 feminismo es igualdad xD xD xD xD
aupaatu #4 aupaatu
Y la pena de muerte si además es tu cuñada
emepuntorajoy #1 emepuntorajoy
Supongo que Irene Montero tardará menos de 15 días en proponer lo mismo
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
ojala!!!! my dear no te asomes al balcon!!! poco es lo que les pase a los anglosajones :troll:
volandero #14 volandero *
Basta con leer un poquito del artículo para ver que el titular es directamente mentira.

El escándalo se basa en que unos abogados internos del Partido Verde advirtieron que un borrador de guía (que ni siquiera se aprobó) era demasiado ambiguo. Temían que el ejemplo de "ser corregida" pudiera interpretarse mal.

Pero oye, no os quiero cortar el rollo, que es domingo y es buen día para soltar bilis contra las feminazis que os oprimen.
kastanedowski #13 kastanedowski
UK is a joke
repix #6 repix
Ojalá.
julespaul #5 julespaul
Pronto solo gobernarán las mujeres.
Torrezzno #8 Torrezzno
#5 y tu a callar maldito machista mansplanner
ChatGPT #17 ChatGPT
#5 gif obligatorio:  media
